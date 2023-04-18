Дрэймонд Грин наступил на лежащего Домантаса Сабониса во время матча

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.

В одном из эпизодов игры американский форвард Дрэймонд Грин наступил на центрового из Литвы Домантаса Сабониса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и сделал пять подборов.