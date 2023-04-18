УНИКС — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 18 апреля, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоится второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Матч начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, игру можно будет увидеть на стриминговом сервисе Okko.
Напомним, первая встреча завершилась победой УНИКСа с разгромным счётом (94:67). В полуфинале, согласно регламенту турнира, серии будут длиться до четырёх побед.
В рамках 1/4 финала казанский УНИКС без проблем обыграл пермскую «Парму-Пари» — 3:0. «Зенит», в свою очередь, в четырёх матчах обыграл московскую МБА (3:1).
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл ЦСКА.
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