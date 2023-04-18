Источник: Дрэймонд Грин является главной целью «Лейкерс» на ближайшее межсезонье

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает звёздного форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина как главную цель на ближайшее межсезонье, поскольку баскетболист может оказаться на открытом рынке свободных агентов. Об этом сообщает NBA ANALYSIS.

Если он станет доступен, «Лейкерс» будут в длинном списке команд, заинтересованных в нём. Они считают, что Грин станет тем звеном, которого им не хватало в оборонительной части площадки. Также считается, что его лидерские качества — это то, что Лос-Анджелес хотел бы добавить в свой состав.

Стоит отметить, что у Грина есть опция игрока, однако 33-летний форвард не раз восторженно высказывался по поводу лидера «озёрников» Леброна Джеймса, что увеличивает шансы на его переход в новую команду.