Заслужил ли Дрэймонд Грин дисквалификацию после случая с Сабонисом?
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.
В одном из эпизодов игры тяжёлый форвард, лидер «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, в результате чего Грин получил удаление. Данный случай вызвал широкое обсуждение пользователей в Сети.
По итогам встречи форвард «Уорриорз» записал на свой счёт восемь очков, пять передач и четыре подбора. У Сабониса — 24 очка, девять подборов и четыре ассиста. Третий матч серии состоится 21 апреля (5:00 мск) в Сан-Франциско (США).
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