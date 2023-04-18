Де'Аарон Фокс подколол Джордана Пула с намёком на симуляцию

Разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс во время матча с «Голден Стэйт Уорриорз» (114:106) спародировал Джордана Пула во время одного из игровых эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и сделал пять подборов.