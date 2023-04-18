В китайской лиге отстранены две команды, которые устроили договорной матч в плей-офф

Руководители китайской лиги баскетбола назначили серьёзные наказания двум командам, обвинённым в договорных матчах в плей-офф этого сезона. Об этом сообщает South China Morning Post.

Команды «Шанхай Шаркс» и «Цзянсу Драгонс» были оштрафованы на 5 миллионов юаней ($ 727 135), должностные лица отстранены, клубы исключены из соревнований, а их результаты в этом сезоне аннулированы.

Главный тренер «Шаркс» Ли Чуньцзян и главный тренер «Драгонс» Ли Нань были отстранены от тренерской деятельности на пять и три года. Кроме того, двум генеральным менеджерам, Цзян Юшенгу и Ши Линьцзе, было запрещено принимать участие в любой деятельности, связанной с баскетболом, на три и пять лет.

«Драгонс» вели со счётом 100:96 менее чем за две минуты до конца решающей игры третьего раунда плей-офф CBA в Шанхае в прошлую пятницу. Но затем гости совершили пять перехватов подряд, что привело к рывку «Шаркс» 10:0, которые в итоге выиграли 108:104, завершив серию со счётом 2-1 и выйдя в четвертьфинал.

Тем временем «Шаркс» обвинили в том, что они «сдались» в начале второй половины второй игры, чтобы ключевой игрок и бывшая звезда НБА Эрик Бледсоу, который отбывал четырёхматчевую дисквалификацию, пропустил только первый матч четвертьфинальной серии с «Шэньчжэнь Леопардс» после того, как пропустил все три игры против «Драгонс».