Паскуаль — о серии с УНИКСом: единственная хорошая новость сейчас — это всего лишь 0-1
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу предстоящего матча в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«В прошлом матче мы играли ужасно, и единственная хорошая новость сейчас – это всего лишь 0-1.
На что обратить внимание при подготовке к следующему матчу? Да вообще на все. Мы не были хороши ни в защите, ни в нападении, поэтому нужно поработать вообще над всеми аспектами игры. Этим мы и занимаемся», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.
Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани сегодня, 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
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