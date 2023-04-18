Паскуаль — о серии с УНИКСом: единственная хорошая новость сейчас — это всего лишь 0-1

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу предстоящего матча в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«В прошлом матче мы играли ужасно, и единственная хорошая новость сейчас – это всего лишь 0-1.

На что обратить внимание при подготовке к следующему матчу? Да вообще на все. Мы не были хороши ни в защите, ни в нападении, поэтому нужно поработать вообще над всеми аспектами игры. Этим мы и занимаемся», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани сегодня, 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.