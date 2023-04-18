Перасович: в прошлый раз мы тоже открыли счёт в серии с «Зенитом», но в итоге проиграли
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу полуфинального противостояния с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.
«Безусловно, нам было крайне важно начать серию с победы. Но мы понимаем, что это только первый матч. Считаю вторую игру более значимой, поскольку такой отличный тренер, как Паскуаль, обязательно найдёт способ мотивировать свою команду и постарается удивить нас. Мы должны быть к этому готовы.
В прошлом сезоне мы также открыли счёт в полуфинале с «Зенитом», но в итоге проиграли серию. Поэтому важно извлечь уроки и не забывать, что для выхода в финал нам необходимо добыть ещё три победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
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