Перасович: в прошлый раз мы тоже открыли счёт в серии с «Зенитом», но в итоге проиграли

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу полуфинального противостояния с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Безусловно, нам было крайне важно начать серию с победы. Но мы понимаем, что это только первый матч. Считаю вторую игру более значимой, поскольку такой отличный тренер, как Паскуаль, обязательно найдёт способ мотивировать свою команду и постарается удивить нас. Мы должны быть к этому готовы.

В прошлом сезоне мы также открыли счёт в полуфинале с «Зенитом», но в итоге проиграли серию. Поэтому важно извлечь уроки и не забывать, что для выхода в финал нам необходимо добыть ещё три победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.