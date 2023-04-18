Сборную России по баскетболу не допустили до предквалификационного турнира к ОИ-2024

Международная федерация баскетбола (ФИБА) решила не допускать сборную России до предквалификационного турнира к ОИ-2024 в Париже, об этом сообщается на официальном сайте организации.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах ФИБА к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в заявлении ФИБА.

Россию в турнире заменит сборная Болгарии, так как она идёт следующей по рейтингу.

Предквалификационные турниры пройдут 12–20 августа. В них примут участие 40 команд. По их итогам определятся пять сборных, которые сыграют на квалификационных турнирах за право участвовать в Олимпийских играх 2024 года.