Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА о недопуске сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о решении ФИБА о недопуске сборной России до предквалификационного турнира к ОИ-2024 в Париже.

«Это ожидаемое решение, конечно, еще Международный олимпийский комитет на прошлом заседании обозначил, что игровых видов спорта не будет. Поэтому на планы сборной оно особенно не влияет», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, сегодня было объявлено об отказе в регистрации мужской сборной России на предквалификационные турниры ФИБА к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Материалы по теме Сборную России по баскетболу не допустили до предквалификационного турнира к ОИ-2024

Россию в турнире заменит сборная Болгарии, так как она идёт следующей по рейтингу.

Предквалификационные турниры пройдут 12–20 августа. В них примут участие 40 команд. По их итогам определятся пять сборных, которые сыграют на квалификационных турнирах за право участвовать в Олимпийских играх 2024 года.