Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА о недопуске сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о решении ФИБА о недопуске сборной России до предквалификационного турнира к ОИ-2024 в Париже.
«Это ожидаемое решение, конечно, еще Международный олимпийский комитет на прошлом заседании обозначил, что игровых видов спорта не будет. Поэтому на планы сборной оно особенно не влияет», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Напомним, сегодня было объявлено об отказе в регистрации мужской сборной России на предквалификационные турниры ФИБА к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Россию в турнире заменит сборная Болгарии, так как она идёт следующей по рейтингу.
Предквалификационные турниры пройдут 12–20 августа. В них примут участие 40 команд. По их итогам определятся пять сборных, которые сыграют на квалификационных турнирах за право участвовать в Олимпийских играх 2024 года.
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