Джален Рейнольдс получил награду лучшему «шестому» игроку сезона

Форвард казанского УНИКСа Джален Рейнольдс перед вторым матчем полуфинальной серии плей-офф с «Зенитом» признан лучшим запасным чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.
«Жизнь, как и баскетбол – это игра. Поэтому пока мы живы, давайте играть как можно лучше: с любовью, состраданием и бескорыстием. Давайте быть честными по отношению друг к другу и поддерживать друг друга, чтобы стать лучше. Спасибо за эту замечательную награду! Уверен, впереди у нас ещё много достижений», – приводит слова Рейнольдса официальный телеграм-канал лиги.
В завершившемся регулярном чемпионате Джален Рейнольдс провёл 28 матчей (23 — со скамейки запасных), в которых в среднем набирал 14,6 очка, совершал 5,4 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата при средней эффективности 15,1 балла.
- 18 апреля 2023
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