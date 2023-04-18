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Центровой «Реала» установил новый рекорд Евролиги по количеству блокированных бросков

Центровой «Реала» установил новый рекорд Евролиги по количеству блокированных бросков
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Центровой мадридского «Реала» Уолтер Тавареш установил новый рекорд Евролиги. Он превзошёл Экпе Юдо (68) и стал рекордсменом по количеству блокированных бросков за один сезон. Об этом сообщает Basket News.

В регулярном сезоне-2022/2023 Тавареш заблокировал 76 бросков, став первым игроком Евролиги, который за весь сезон заблокировал более 70 бросков. Для сравнения, занявший второе место центровой афинского «Панатинаикоса» Георгиос Папаяннис сделал в текущем сезоне 39 блоков.

Средний показатель Тавареша в 2,24 блока за игру в этом сезоне является пятым в истории Евролиги. Рекорд по этому показателю принадлежит бывшему центровому «Жальгириса» Григорию Хижняку, который в сезонах-2000/2001 и 2001/2002 делал в среднем 3,2 блока за игру.

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