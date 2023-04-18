Паскуаль: сегодня мы были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (59:68).
«Счёт в полуфинальной серии 0-2. Поздравляю УНИКС, они сохранили преимущество своей площадки. Сегодня мы были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть. Мы начали этот матч нервно и плохо действовали в нападении. Будем готовиться к домашней игре», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
В составе «Зенита» 17 очков на свой счёт записал Калеб Хомсли. 10 очков набрал Томас Эртель. Восемь очков у Адриена Мормана.
Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и петербуржским «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
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