«Это безумие». Лиллард отреагировал на дисквалификацию Грина
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на решение НБА дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина за эпизод во втором матче с «Сакраменто Кингз» (106:114).
Дрэймонд наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.
«Дисквалификация – это безумие», — написал Лиллард в социальных сетях.
В «Уорриорз» были уверены, что Грин получит штраф. Команда из Сан-Франциско уступает в серии со счётом 0-2. Отметим, что ни одна команда в истории лиги не выигрывала серию, уступая 0-3.
Баскетболист оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. НБА приняла дисциплинарные меры, в том числе ссылаясь на эпизоды неспортивного поведения игрока в прошлом.
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