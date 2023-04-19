«Это безумие». Лиллард отреагировал на дисквалификацию Грина

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на решение НБА дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина за эпизод во втором матче с «Сакраменто Кингз» (106:114).

Дрэймонд наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.

«Дисквалификация – это безумие», — написал Лиллард в социальных сетях.

В «Уорриорз» были уверены, что Грин получит штраф. Команда из Сан-Франциско уступает в серии со счётом 0-2. Отметим, что ни одна команда в истории лиги не выигрывала серию, уступая 0-3.

Баскетболист оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. НБА приняла дисциплинарные меры, в том числе ссылаясь на эпизоды неспортивного поведения игрока в прошлом.