Назван диагноз Сабониса после инцидента с Грином. Участие игрока в 3-м матче под вопросом

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис получил ушиб грудины, сообщает инсайдер Марк Стейн. Участие игрока в третьем матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» под вопросом.

Напомним, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отстранён от участия в третьем матче серии первого раунда с «Сакраменто Кингз». Грин получил дисквалификацию за грубый эпизод в четвёртой четверти второго матча серии, когда он наступил на Сабониса, находившегося в лежачем положении.

Баскетболист оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. НБА приняла дисциплинарные меры, в том числе ссылаясь на эпизоды неспортивного поведения игрока в прошлом.

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Сакраменто». Следующие две игры серии состоятся на стадионе «Уорриорз».