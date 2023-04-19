Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Верим, что можем выиграть серию». Тайрон Лю — о противостоянии с «Финиксом»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю после поражения во втором матче серии с «Финикс Санз» (109:123) рассказал о настрое команды на оставшуюся часть серии.

«Мы верим, что можем выиграть серию», — сказал Лю после матча.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами, пятью передачами и двумя блок-шотами.

В составе гостей отличную игру провёл форвард Кавай Леонард. В его активе 31 очко, восемь подборов, семь передач и три перехвата. Также хорошую игру показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук. Он набрал 28 очков, сделал пять подборов и пять передач.

Счёт в серии 1-1.