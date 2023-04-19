Скалабрини считает, что Макси является вторым лучшим игроком в «Филадельфии»

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Брайан Скалабрини считает Тайриза Макси вторым по силе игроком в составе «Филадельфии Сиксерс».
«Я беру Тайриза Макси вместо Джеймса Хардена», — приводит слова Скалабрини NBA Central.
В первых двух матчах плей-офф Макси в среднем набирал 23 очка и делал 4,5 подбора.
Напомним, вчера в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета. Макси стал самым результативным игроком этой встречи.
Третий матч серии состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке. Начало матча запланировано на 2:30 мск.
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