Баркли: мы отвлекаемся от того, что «Сакраменто» просто надирает задницу «Голден Стэйт»
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал противостояние между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз», сделав акцент на том, что общественность слишком сильно сконцентрировала внимание на эпизоде между Дрэймондом Грином и Домантасом Сабонисом.
«Что меня действительно беспокоит во всей этой истории, если честно, это то, что мы отвлекаемся от того, что «Сакраменто Кингз» просто надирает им задницу», — сказал Баркли.
Напомним, Грин получил дисквалификацию за грубый эпизод в четвёртой четверти второго матча серии, когда он наступил на Сабониса, находившегося в лежачем положении.
Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Сакраменто». Следующие две игры серии состоятся на площадке «Уорриорз».
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