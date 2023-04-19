Баркли: мы отвлекаемся от того, что «Сакраменто» просто надирает задницу «Голден Стэйт»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал противостояние между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз», сделав акцент на том, что общественность слишком сильно сконцентрировала внимание на эпизоде между Дрэймондом Грином и Домантасом Сабонисом.

«Что меня действительно беспокоит во всей этой истории, если честно, это то, что мы отвлекаемся от того, что «Сакраменто Кингз» просто надирает им задницу», — сказал Баркли.

Напомним, Грин получил дисквалификацию за грубый эпизод в четвёртой четверти второго матча серии, когда он наступил на Сабониса, находившегося в лежачем положении.

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Сакраменто». Следующие две игры серии состоятся на площадке «Уорриорз».