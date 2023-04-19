Игуодала назвал двух самых талантливых игроков НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает Пола Джорджа («Лос-Анджелес Клипперс») и Кевина Дюранта («Финикс Санз») самыми талантливыми игроками НБА.
«У обоих этих парней нет ни одного изъяна в их баскетбольных навыках», — приводит слова Игуодалы Legion Hoops.
Напомним, сегодня в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами, пятью передачами и двумя блок-шотами.
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