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Баскетболистке-трансгендеру запретили играть на профессиональном уровне

Баскетболистке-трансгендеру запретили играть на профессиональном уровне
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Баскетболистка-трансгендер Лекси Роджерс была лишена права играть в женский баскетбол на профессиональном уровне в соответствии с решением ассоциации баскетбола Австралии.

Решение вынесла комиссия в составе главного врача ассоциации доктора Питера Харкорта, члена правления ассоциации Сюзи Баткович и доцента Дианы Робинсон.

В своем заявлении для СМИ ассоциация баскетбола Австралии сообщила, что соответствие спортсмена требованиям определяется в каждом конкретном случае и они действуют от имени местного руководящего органа.

Ассоциация баскетбола Австралии взяла на себя ведение дела Роджерс после того, как её заявка стала достоянием общественности. В заявлении руководящего органа тогда говорилось, что это было сделано «в интересах спорта и всех спортсменов».

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