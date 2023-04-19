Гомельский: моё мнение не изменилось, УНИКС — фаворит в паре с «Зенитом»

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом».

«Моё мнение не изменилось: фаворит в этой паре УНИКС. Казанцы были убедительнее в регулярке», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, второй матч серии завершился победой УНИКСа со счётом 68:59. Счёт в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба.

Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и петербуржским «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».