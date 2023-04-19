ФИБА не допустила сборную России до участия к отбору на Евробаскет-2025
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила о решении не допускать мужские сборные России и Беларуси до участия в предквалификации на чемпионат Европы 2025 года, который пройдёт в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.
«Сообщаем, что Европейский комитет ФИБА единогласно проголосовал за отказ в регистрации российской и белорусской мужских национальных команд на предквалификацию к Евробаскету-2025», – говорится в официальном заявлении.
Напомним, победителем Евробаскета-2022, где российская команда также не выступала, стала сборная Испании, в финале обыгравшая Францию.
Ранее стало известно, что сборную Россию не допустили до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция), который пройдёт с 12 по 20 августа.
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