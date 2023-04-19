Баскетбольный «Зенит» проведёт мастер-класс перед матчем с УНИКСом
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Баскетбольный клуб «Зенит» проведёт мастер-класс для болельщиков перед первым домашним полуфинальным матчем плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге.
Специально для болельщиков на игре 21 апреля в фойе «СИБУР Арены» будет проходить мастер-класс по росписи на ткани. На белых футболках и шоперах каждый сможет изобразить символы «Зенита» или разработать уникальный дизайн. Каждый болельщик может поучаствовать в акции.
Клуб выберет самый оригинальный дизайн и наградит победителей призами от партнёра!
Билеты на матч вы можете приобрести по ссылке.
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Рекламодатель: ООО БК «Зенит»
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