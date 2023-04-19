«Я испытал отвращение к НБА». Стивен Эй Смит отреагировал на отстранение Дрэймонда Грина

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал решение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на одно выступление.

Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.

«Я не удивлён этому, совершенно. Но крайне разочарован. В ком? В НБА. Я разочарован в НБА. И я испытал отвращение к НБА. Мне надоело слышать о том, что это всего одна игра. И это не просто «всего одна игра», это игра в плей-офф. Вы должны сделать нечто гораздо более резонансное, чтобы вас дисквалифицировали», – сказал Смит в эфире ESPN.