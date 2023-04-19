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«Я испытал отвращение к НБА». Стивен Эй Смит отреагировал на отстранение Дрэймонда Грина

«Я испытал отвращение к НБА». Стивен Эй Смит отреагировал на отстранение Дрэймонда Грина
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал решение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на одно выступление.

Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.

«Я не удивлён этому, совершенно. Но крайне разочарован. В ком? В НБА. Я разочарован в НБА. И я испытал отвращение к НБА. Мне надоело слышать о том, что это всего одна игра. И это не просто «всего одна игра», это игра в плей-офф. Вы должны сделать нечто гораздо более резонансное, чтобы вас дисквалифицировали», – сказал Смит в эфире ESPN.

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