УГМК победил курское «Динамо» в первом матче финальной серии женской Премьер-лиги

Екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» в первом матче финала женской Премьер-лиги по баскетболу. Встреча прошла в Екатерибурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:61 (23:22, 20:18, 16:12, 17:9).

Самой результативной в составе победителей стала Мария Александрия Бентли, набравшая 25 очков. Капитан клуба из Екатеринбурга Мария Вадеева отметилась 23 очками и девятью подборами. Ещё 12 баллов набрала Виктория Завьялова.

В составе курской команды отличились Ева Лизек и Елизавета Комарова, набравшие по 14 баллов. Ещё 10 баллов на свой счёт записала Елизавета Шабанова.

Второй матч финальной серии состоится 19 апреля также в Екатерибурге. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.