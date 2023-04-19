Представитель НБА объяснил дисквалификацию Дрэймонда Грина

Исполнительный вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джо Думарс прокомментировал решение лиги дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на одно выступление.

Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. «Уорриорз» проиграли со счётом 106:114.

«На то была причина: чрезмерные и повторяющиеся действия, приведшие к ущербу. Вот что отделяет вас от того, что вы заканчиваете дисквалификацией.

Если бы у этого не было предыстории, ситуация сложилась бы иначе, но его всё равно должны были бы соразмерно наказать. Так или иначе, а инцидент, топтание на груди парня, рассматривался бы всерьёз», – приводит слова Думарса ESPN.