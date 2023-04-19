Райкович поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом»
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от предстоящего третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
«Мы ожидаем, что «Локо» будет играть так, как и раньше, агрессивно и хорошо. Мы по-настоящему мотивированы и готовы к двум предстоящим матчам. В некоторых элементах игры мы должны быть более агрессивными и жёсткими, особенно в защите, должны контролировать подбор и более активно атаковать против прессинга соперников. Главное – провести корректировки в сравнении с двумя встречами в Москве, и, думаю, наша команда всё сделает правильно», — приводит слова Райковича официальный сайт московской команды.
Напомним, счёт в серии после двух матчей — 1-1.
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