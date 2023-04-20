Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О'Нила в плей-офф НБА

В эти минуты в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» проходит второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости в матче закончилась вторая четверть, счёт — 59:44 в пользу хозяев паркета.

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис уже к большому перерыву отметился пятью блок-шотами. В первом матче серии Дэвис оформил семь блок-шотов, благодаря чему американцу удалось установить уникальное достижение — он стал первым игроком «Лейкерс» после Шакила О'Нила в 1998 году, которому удалось совершить пять и более блок-шотов в двух матчах плей-офф подряд.

При этом во всей лиге в последний раз такое удавалось Бруку Лопесу в 2019 году.