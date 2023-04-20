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Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О'Нила в плей-офф НБА

Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О'Нила в плей-офф НБА
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В эти минуты в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» проходит второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости в матче закончилась вторая четверть, счёт — 59:44 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
3-я четверть
66 : 53
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Тиллман - 19, Бейн - 13, Кеннард - 10, Джексон - 7, Брукс - 6, Джонс - 6, Родди - 3, Кончар - 2, Адамс, Альдама, Гильярд, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 16, Хатимура - 9, Бисли - 7, Ривз - 7, Дэвис - 6, Вандербилт - 4, Расселл - 3, Бамба, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон, Шрёдер

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис уже к большому перерыву отметился пятью блок-шотами. В первом матче серии Дэвис оформил семь блок-шотов, благодаря чему американцу удалось установить уникальное достижение — он стал первым игроком «Лейкерс» после Шакила О'Нила в 1998 году, которому удалось совершить пять и более блок-шотов в двух матчах плей-офф подряд.

При этом во всей лиге в последний раз такое удавалось Бруку Лопесу в 2019 году.

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