Генменеджер «Голден Стэйт» отреагировал на дисквалификацию Дрэймонда Грина

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс отреагировал на отстранение разыгрывающего команда Дрэймонда Грина.

«Мы уже были в такой ситуации раньше… Как только эти решения приняты, апелляционного суда не будет. История закончена. Вы можете реагировать, как хотите, но это не меняет того факта, что он не играет. Неважно», — приводит слова Боба Майерса журналистка Кендра Эндрюс в своих социальных сетях.

Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. «Уорриорз» проиграли со счётом 106:114. Грин был дисквалифицирован на один матч.

Ранее исполнительный вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джо Думарс прокомментировал решение лиги отстранить Грина.