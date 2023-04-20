Генменеджер «Голден Стэйт» отреагировал на дисквалификацию Дрэймонда Грина

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс отреагировал на отстранение разыгрывающего команда Дрэймонда Грина.
«Мы уже были в такой ситуации раньше… Как только эти решения приняты, апелляционного суда не будет. История закончена. Вы можете реагировать, как хотите, но это не меняет того факта, что он не играет. Неважно», — приводит слова Боба Майерса журналистка Кендра Эндрюс в своих социальных сетях.
Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. «Уорриорз» проиграли со счётом 106:114. Грин был дисквалифицирован на один матч.
Ранее исполнительный вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джо Думарс прокомментировал решение лиги отстранить Грина.
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