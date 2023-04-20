Дирк Новицки рассказал о самом стыдном моменте за карьеру

Легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки рассказал, что выигрыш награды MVP сразу после проигрыша в первом раунде против «Голден Стэйт Уорриорз», занявшего восьмую строчку по итогам регулярного сезона в Западной конференции, стал одним из самых стыдных моментов за карьеру.

«Мне было стыдно, я подвёл город и свою команду, всё, что я хотел — уехать туда, где меня никто не узнает, но мне позвонили из лиги и сказали, что я не могу сейчас уехать, поскольку есть шанс того, что я могу выиграть статуэтку MVP этого сезона. Я помню, что просил их отдать эту награду кому-то другому, я не мог принять награду в тот год, мне до сих пор было больно от поражения в серии.

На награждение приехал Давид Стерн (комиссионер НБА с 1984 по 2014 годы — прим. «Чемпионата) — это был один из самых некомфортных моментов в моей карьере, мне приходилось стоять там в костюме, толкать речь; единственное чего мне хотелось — исчезнуть. Но я прошёл через эту трудность как мужчина и во время своего выступления я сразу же рассказал о проигранной серии, несмотря на то, это было всего за две недели до церемонии.

Сейчас, оглядываясь назад на факт того, что я получил этот приз, я считаю, что это была отличная история. Это был прекрасный сезон, прекрасная команда», — поделился воспоминаниями Дирк на передаче Headliners.

Свой единственный MVP Дирк выиграл по результатам сезона-2006/2007. Именно в этом сезоне случилась историческая серия первого раунда, где «Уорриорз», будучи восьмой командой на Западе того сезона, обыграли лидеров конференции «Маверикс» в серии со счётом 4:2. Позже команду из Сан-Франциско этого сезона стали называть командой «Мы верим».