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Леброн Джеймс во время тайм-аута помог тренеру «нарисовать» схему под себя

В Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:93.

Во время одного из тайм-аутов звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог главному тренеру Дарвину Хэму составить розыгрыш атаки, который завершил бы Джеймс. Тактика сработала и Леброн отметился лёгким лэй-апом.

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Джеймс закончил встречу с 28-ю очками, 12-ю подборами и тремя результативными передачами.

Леброн известен своим глубоким пониманием игры. Помимо непосредственного управления игрой на площадке, будучи главным плеймейкером, форвард глубоко погружается в тактические установки обеих команд.