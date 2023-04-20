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Леброн Джеймс во время тайм-аута помог тренеру «нарисовать» схему под себя

Леброн Джеймс во время тайм-аута помог тренеру «нарисовать» схему под себя
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В Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:93.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Тиллман - 22, Джексон - 18, Бейн - 17, Кеннард - 13, Брукс - 12, Джонс - 10, Родди - 9, Кончар - 2, Адамс, Альдама, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 20, Дэвис - 13, Ривз - 12, Вандербилт - 8, Бисли - 7, Расселл - 5, Бамба, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон, Шрёдер

Во время одного из тайм-аутов звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог главному тренеру Дарвину Хэму составить розыгрыш атаки, который завершил бы Джеймс. Тактика сработала и Леброн отметился лёгким лэй-апом.

Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет»

Джеймс закончил встречу с 28-ю очками, 12-ю подборами и тремя результативными передачами.

Леброн известен своим глубоким пониманием игры. Помимо непосредственного управления игрой на площадке, будучи главным плеймейкером, форвард глубоко погружается в тактические установки обеих команд.

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