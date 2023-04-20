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40 очков Маррея помогли «Денверу» удвоить преимущество в серии с «Миннесотой»

40 очков Маррея помогли «Денверу» удвоить преимущество в серии с «Миннесотой»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.

Самым результативным игроком хозяев стал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету сегодня 40 очков, пять результативных передач и два перехвата. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу: 27 очков, девять подборов и девять ассистов.

В дуэли против Маррея сегодня участвовал защитник гостей Энтони Эдвардс. В его активе 41 очко, четыре передачи и три блок-шота.

Счёт в серии 2:0 в пользу «Денвера». Следующие два матча пройдут в Миннеаполисе.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 40, Йокич - 27, Портер - 16, Гордон - 12, Грин - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Браун - 6, Браун - 2, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 41, Гобер - 19, Конли - 14, Принс - 12, Андерсон - 10, Таунс - 10, Александер-Уолкер - 5, Ноуэлл - 2, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Риверс, Рид
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