40 очков Маррея помогли «Денверу» удвоить преимущество в серии с «Миннесотой»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.
Самым результативным игроком хозяев стал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету сегодня 40 очков, пять результативных передач и два перехвата. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу: 27 очков, девять подборов и девять ассистов.
В дуэли против Маррея сегодня участвовал защитник гостей Энтони Эдвардс. В его активе 41 очко, четыре передачи и три блок-шота.
Счёт в серии 2:0 в пользу «Денвера». Следующие два матча пройдут в Миннеаполисе.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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