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Энтони Дэвис: с нетерпением жду третьего матча с «Мемфисом». Я буду готов

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу противостояния с «Мемфис Гриззлиз» в 1/4 финала Западной конференции.

«С нетерпением жду третьего матча, хотелось бы сыграть завтра… Я точно буду готов к третьей игре», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, сегодня в Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился второй матч серии, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:93.

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Ксавьер Тиллман, который записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. В составе «озёрников» наилучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии. Третий матч серии пройдёт в Лос-Анджелесе. Он начнётся в ночь с 22 на 23 апреля в 5:00 мск.