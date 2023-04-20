Энтони Дэвис: с нетерпением жду третьего матча с «Мемфисом». Я буду готов

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу противостояния с «Мемфис Гриззлиз» в 1/4 финала Западной конференции.
«С нетерпением жду третьего матча, хотелось бы сыграть завтра… Я точно буду готов к третьей игре», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.
Напомним, сегодня в Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился второй матч серии, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:93.
Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Ксавьер Тиллман, который записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. В составе «озёрников» наилучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии. Третий матч серии пройдёт в Лос-Анджелесе. Он начнётся в ночь с 22 на 23 апреля в 5:00 мск.
- 20 апреля 2023
-
11:33
-
11:08
-
11:04
-
10:24
-
10:11
-
10:04
-
09:55
-
09:00
-
07:46
-
07:31
-
06:56
-
06:21
-
06:03
-
05:02
-
04:23
-
03:53
-
03:38
-
03:29
-
03:23
-
00:53
- 19 апреля 2023
-
23:39
-
22:55
-
22:06
-
21:51
-
20:47
-
20:41
-
19:37
-
18:39
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
16:50
-
16:29
-
16:01
-
15:44