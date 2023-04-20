Акун-Пёрселл: настраиваемся на две победы в матчах с ЦСКА в Краснодаре

Игрок «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл рассказал о настрое команды перед матчами с ЦСКА в 1/2 финала Единой лиги ВТБ в Краснодаре.
«Ну это же плей-офф. Мы готовимся к тому, что любой соперник в матчах на вылет будет насмерть биться в каждом матче – вне зависимости от того, выиграл он в прошлый раз или проиграл. Мы точно выйдем на третью игру с таким же настроем, как на первые две: будем стараться действовать командно, быстро и жёстко. Во всех матчах с ЦСКА у нас будет серьёзная битва, это можно сказать со всей уверенностью.
Как оцениваю шансы на то, что «Локомотив» выиграет обе игры у ЦСКА в Краснодаре? Это вполне реально. Именно на такой результат мы и настраиваемся», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба команды.
Напомним, сейчас счёт в серии 1-1. Третий матч состоится сегодня в 20:00 мск.
- 20 апреля 2023
-
11:33
-
11:08
-
11:04
-
10:24
-
10:11
-
10:04
-
09:55
-
09:00
-
07:46
-
07:31
-
06:56
-
06:21
-
06:03
-
05:02
-
04:23
-
03:53
-
03:38
-
03:29
-
03:23
-
00:53
- 19 апреля 2023
-
23:39
-
22:55
-
22:06
-
21:51
-
20:47
-
20:41
-
19:37
-
18:39
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
16:50
-
16:29
-
16:01
-
15:44