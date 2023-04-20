Акун-Пёрселл: настраиваемся на две победы в матчах с ЦСКА в Краснодаре

Игрок «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл рассказал о настрое команды перед матчами с ЦСКА в 1/2 финала Единой лиги ВТБ в Краснодаре.

«Ну это же плей-офф. Мы готовимся к тому, что любой соперник в матчах на вылет будет насмерть биться в каждом матче – вне зависимости от того, выиграл он в прошлый раз или проиграл. Мы точно выйдем на третью игру с таким же настроем, как на первые две: будем стараться действовать командно, быстро и жёстко. Во всех матчах с ЦСКА у нас будет серьёзная битва, это можно сказать со всей уверенностью.

Как оцениваю шансы на то, что «Локомотив» выиграет обе игры у ЦСКА в Краснодаре? Это вполне реально. Именно на такой результат мы и настраиваемся», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба команды.

Напомним, сейчас счёт в серии 1-1. Третий матч состоится сегодня в 20:00 мск.