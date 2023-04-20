Кайл Андерсон попытался успокоить Руди Гобера, эмоционально отреагировавшего на фол

Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон попытался успокоить товарища по команде Руди Гобера, который во время игры с «Денвер Наггетс» (113:122) чересчур эмоционально отреагировал на свой фол в нападении, из-за чего получил ещё и технический фол.

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Самым результативным игроком хозяев стал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету сегодня 40 очков, пять результативных передач и два перехвата. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу: 27 очков, девять подборов и девять ассистов.

В дуэли против Маррея сегодня участвовал защитник гостей Энтони Эдвардс. В его активе 41 очко, четыре передачи и три блок-шота.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Денвера». Следующие два матча пройдут в Миннеаполисе.