Гомельский назвал россиянина, способного заиграть в НБА

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский выделил 21-летнего игрока ЦСКА Самсона Руженцева как единственного баскетболиста, способного заиграть в Национальной баскетбольной лиге.
«Кто из россиян способен уехать и заиграть в НБА? По своим физическим данным таких игроков у нас несколько, но по техническому оснащению — только Руженцев. И то его ещё точить и точить, чтобы он для НБА представлял какую-то ценность. У него всё в порядке с броском и физическими данными, но нужно улучшать индивидуальную технику. Передача у него отсутствует от слова совсем», — приводит слова Гомельского Legalbet.
Руженцев в 15 лет уехал из Москвы в американскую школу. В США он вошёл в топ-50 школьников, выступал за команду первого дивизиона NCAA, а в 2021 году переехал в сербскую «Мегу». С ЦСКА заключил контракт в июне прошлого года.
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