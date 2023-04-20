Гомельский назвал игроков «Зенита», которым нужно улучшить свою игру в серии с УНИКСом

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом».

«Проблемы «Зенита в обороне, что исправимо, и в том, что игроки ротации категорически не могут найти себя в позиционном нападении. Я говорю о Карасёве, Кулагине, Зубкове и Торопове.

УНИКС своей защитой выбил почву из-под ног ряда игроков «Зенита» (я их перечислил). Если тренер Паскуаль не найдёт вариантов повышения мотивации своих игроков на домашние игры серии, то «Зенит» будет играть за третье место», — написал Гомельский на своём сайте.

Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 мск.