«Это мотивирует». Американский форвард «Локо» высказался о болельщиках в Краснодаре

Американский форвард «Локомотива-Кубань» Крис Хортон высказался по поводу полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сделав акцент на поддержке болельщиков в Краснодаре.

«Мы остаёмся сфокусированными. Приятно вернуться в Краснодар при равном счёте в серии – шансы у всех равные, как будто не начинали и по-прежнему 0:0. Но мы не расслабляемся – прекрасно понимаем, что нам необходимо одержать ещё целых три победы в серии, а это серьёзная задача.

Определённо, играть перед своими болельщиками – это всегда весомое преимущество. Когда говорят, что фанаты – твой шестой игрок, это никакое не преувеличение. Мне нравится, как болеют в Краснодаре, это на самом деле мотивирует», — приводит слова Хортона пресс-служба команды.