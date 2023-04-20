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Дюрант: я гораздо больше, чем скорер

Дюрант: я гораздо больше, чем скорер
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Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал о том, что позволило ему стать чуть ли не универсальным игроком в НБА.

«Игра с такими парнями, как Стефф Карри, Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден, — всё это действительно подготовило меня к тому, чтобы играть с парнями, которые способны делать разнообразные вещи на паркете. Но общий знаменатель для всех них — они являются очень эффективными игроками.

Я гораздо больше, чем скорер. Я всегда развивался. Если я держу мяч в руках и не забрасываю его в кольцо во владении, я всё равно многое делаю для товарищей по команде», — приводит слова Кевина Дюранта SportsNaut.

Напомним, в четвертьфинале Западной конференции «Финикс» играет с «Клипперс». Счёт в серии — 1-1.

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