«Зенит» — УНИКС: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 21 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом.
Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра», а также на стриминговом сервисе Okko.
Напомним, после двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу УНИКСа. В полуфинале, согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серии будут продолжаться до четырёх побед. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После двух встреч счёт в их серии 1-1.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.
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