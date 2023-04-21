«Зенит» — УНИКС: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 21 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и казанским УНИКСом.

Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра», а также на стриминговом сервисе Okko.

Напомним, после двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу УНИКСа. В полуфинале, согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серии будут продолжаться до четырёх побед. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После двух встреч счёт в их серии 1-1.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.