Экс-звезда НФЛ: молодые игроки не боятся Леброна так, как боялись Майкла Джордана
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Бывший звёздный игрок НФЛ Джеймс Джонс высказал мнение, что молодые игроки не боятся лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса так, как они боялись легендарного Майкла Джордана. Поводом для этого послужили недавние слова лёгкого форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес Леброна. Помимо прочего, Брукс назвал его старым.
«Это показывает, что никто из этих молодых игроков не боится Леброна так, как они боялись Майкла», — сказал Джонс в эфире The Carton Show.
Напомним, после двух матчей четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между «Лейкерс» и «Гриззлиз» счёт 1-1. Третий матч команды проведут 23 апреля. Он состоится в Лос-Анджелесе.
10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса:
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