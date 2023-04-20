«Лает, но укусить не может». Скип Бэйлесс — о Бруксе, назвавшем Леброна Джеймса «старым»

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказался о жёстком высказывании форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Напомним, Брукс назвал Леброна «старым» и заявил, что он никого не уважает только за имя.

«Диллон Брукс — не кто иной, как подстрекатель. Он может только подстрекать, потому что он как та собака, которая много лает, но укусить не может. Он ужасный шутер. В этом году у него было 32 процента трёхочковых бросков. Прошлой ночью я смотрел, как он бросает, и это было невероятно неловко, но, когда я меньше всего ожидал, он забросил важнейший мяч», — сказал Скип Бэйлесс в эфире шоу UNDISPUTED.

Джеймс закончил встречу с 28 очками, 12 подборами и тремя результативными передачами. Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Ксавьер Тиллман, который записал в свой актив дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. Встреча завершилась победой «Мемфиса» со счётом 103:93.