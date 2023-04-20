Андрей Мартюк стал лучшим молодым игроком сезона в Единой лиге ВТБ

22-летний форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признан лучшим молодым игроком сезона в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым баскетболистом в истории турнира, выигравшим этот приз дважды (после форварда «Автодора» Никиты Михайловского). В первый раз этот трофей ему достался в прошлом году.
В этом году на награду претендовали баскетболисты не старше 2000 года рождения.
Форвард провёл за краснодарский клуб 31 матч в регулярном чемпионате и в среднем за 20 минут на паркете набирал 10,7 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,5 передачи. В ноябре в матче с «Автодором» (100:84) Мартюк обновил рекорд карьеры по результативности — 25 очков.
Напомним, сегодня, 20 апреля, проходит третий матч между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Команды встречаются в Краснодаре. Сейчас счёт в серии 1-1. Следующую встречу команды проведут 22 апреля. Она пройдёт также в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск. Полуфинальные серии длятся до четырёх побед.
Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
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