Паскуаль — о серии с УНИКСом: у нас 0-2, больше нечего добавить
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о предстоящем третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«У нас 0-2, больше нечего добавить. Во второй игре мы были более близки к победе, но в последней четверти прекратили играть. Надо быть готовыми к следующему матчу. Игра Эртеля? Не только он, а вся команда должна играть лучше. Я поддерживаю его по ходу сезона, как и всех игроков. Нам нужно быть готовыми к третьей игре. Мы будем готовы к третьему матчу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и петербуржским «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
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