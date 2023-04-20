Паскуаль — о серии с УНИКСом: у нас 0-2, больше нечего добавить

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о предстоящем третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«У нас 0-2, больше нечего добавить. Во второй игре мы были более близки к победе, но в последней четверти прекратили играть. Надо быть готовыми к следующему матчу. Игра Эртеля? Не только он, а вся команда должна играть лучше. Я поддерживаю его по ходу сезона, как и всех игроков. Нам нужно быть готовыми к третьей игре. Мы будем готовы к третьему матчу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и петербуржским «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.