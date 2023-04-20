Главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич удалился в матче с ЦСКА, получив 2 технических

В настоящий момент в Краснодаре проходит матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между местным клубом «Локомотив-Кубань» и московским ЦСКА. Встреча началась в 20:00 мск. Удаление за два технических фола получил наставник краснодарской команды Александр Секулич.

Сейчас счёт в серии 1-1. Следующую встречу команды проведут 22 апреля. Она пройдёт также в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск. Полуфинальные серии длятся до четырёх побед.

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев. «Зенит» полуфинальную серию проводит с УНИКСом. После двух матчей впереди казанский клуб — 2-0 в серии.