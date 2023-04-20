Перасович — о полуфинале с «Зенитом»: УНИКС сделал только первый шаг, вся серия впереди

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Довольны тем, что нам удалось сохранить преимущество домашней площадки по итогам первых матчей серии. В обеих встречах мы показали настоящую борьбу и добились заслуженных побед. Но мы сделали только первый шаг, вся серия ещё впереди», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт казанской команды.
Напомним, после двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу УНИКСа. В полуфинале, согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серии будут продолжаться до четырёх побед. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После двух встреч счёт в их серии 1-1.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл армейцев.
- 20 апреля 2023
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