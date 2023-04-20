ЦСКА уступает в серии плей-офф Единой лиги ВТБ впервые с 2014 года
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Сегодня, 20 апреля, «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.
Таким образом, ЦСКА уступает в серии плей-офф Единой лиги ВТБ впервые с сезона-2013/2014 — тогда армейцы в четвертьфинальной серии проиграли два домашних матча «Локомотиву-Кубань» подряд и проигрывали со счётом 0-2.
Примечательно, что в том сезоне ЦСКА в итоге одержал победу в серии, выиграв три следующие встречи — 3-2.
Четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 22 апреля в Москве.
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