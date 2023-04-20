«Позор». Эмил Райкович высказался о поражении от «Локомотива-Кубань», объяснив его причину

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий после поражения команды в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 81:84. По ходу матча армейцы вели с преимуществом в 19 очков. В четвёртой четверти краснодарцы совершили рывок 16:0.

«Мы были лучшей командой на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти продемонстрировали низкую тактическую дисциплину, потому и упустили победу. Проиграть такой матч — позор. Мы должны были лучше двигать мяч, доводить до конца комбинации, более агрессивно защищаться и не позволять соперникам обыгрывать себя один на один», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.