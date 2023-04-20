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Видео: болельщики «Локомотива-Кубань» празднуют победу над ЦСКА на трибунах в Краснодаре

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видео в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», показав, как болельщики краснодарского «Локомотива-Кубань» праздновали успех своей команды в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно в официальной группе турнира «ВКонтакте».

Напомним, сегодня, 20 апреля, «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.

Четвёртый матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 22 апреля в Краснодаре.