И. о. наставника «Локомотива-Кубань» объяснил, как команда отыгралась с «-19» с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа дал комментарий после победы команды в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 84:81. По ходу встречи отставание «Локомотива-Кубань» от соперников достигало 19 очков. Напомним, главный тренер краснодарцев Александр Секулич был удалён за два технических фола.

«Хочу поздравить нашу команду: поначалу мы действовали мягко, но нашли в себе силы перевернуть матч. В четвёртой четверти можно было увидеть, как мы хотим выглядеть каждую секунду каждого матча. Надеюсь, эта победа прибавит ребятам веры в свои силы.

Когда главного тренера удаляют, у ассистента особенно нет времени, чтобы осмыслять ответственность. Ты просто пытаешься внушить парням уверенность в том, что они должны верить в себя, несмотря ни на что. Долгое время казалось, что выплеск эмоций, когда Секулич был удалён, навредил «Локомотиву-Кубань». Но в итоге именно эмоции помогли переломить ход матча», — приводит слова Жужи пресс-служба Единой лиги ВТБ.